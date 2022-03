Patrícia Candoso entrou oficialmente na reta final da gravidez. A atriz completa esta quarta-feira 33 semanas de gravidez, ficando a faltar apenas um mês e meio para o nascimento da segunda filha.

A data especial foi assinalada com um conjunto de fotografias onde Patrícia exibe a sua barriguinha, acompanhada de um desabafo sobre esta nova fase.

"Tenho menos ansiedade do que da primeira gravidez, confesso. Mas por outro lado tenho outros receios, outras expectativas. Mas por agora é aguentar as pernas cansadas, o peso da barriga, a pressão na bexiga, dores nas costas, falta de ar, comichão na pele… sei lá mais o quê", nota, destacando os sintomas e desconfortos típicos do terceiro trimestre.

"Dizem que se deve preparar a mala de maternidade agora, mas… confesso que ainda não o fiz! E por aí? Quantas semanas e o que vos falta fazer?", questiona, por fim, procurando saber a opinião dos internautas.

