Cláudio Ramos regressou ao 'Big Brother' em janeiro deste ano e é por lá que irá permanecer nos próximos meses, depois do indiscutível sucesso no que às audiências diz respeito.

Hoje, dia 17 de março, chega ao fim o 'Desafio Final', o que levou o apresentador a fazer uma reflexão sobre esta experiência.

"Termina hoje o 'Desafio Final'. Hoje conheceremos o vencedor de um dos realities mais exigentes de todos os tempos em Portugal", fez notar Cláudio, que de seguida falou em particular dos finalistas.

"Aconteça o que acontecer logo à noite a Bárbara, o Bruno e a Barbosa são vencedores. Depois a vida segue cá fora, com cada um deles a aproveitar a experiência da melhor maneira que conseguir. A vida real está depois das paredes daquela casa e por isso é importante esta imagem. A Vina e a Noélia foram extraordinárias concorrentes. A Vina ficou ontem em quinto lugar, chegou longe num jogo difícil mas foi clara quando o Big se despediu dela: 'a minha vida está toda lá fora!'. E estava! Esperava-a o filho Vicente e foi bonito ver o encontro dos dois. Uma mãe com saudades do filho e um filho a precisar do colo da mãe", escreveu então Cláudio.

Por fim, o comunicador fez um apelo: "Quando se escrever sobre estes concorrentes, quando se comentar sobre eles, quando se analisar o jogo que fazem, convém não esquecer que além de concorrentes são irmãos, filhos, pais, mães… e há sempre alguém fora da casa a escutar e a ler tudo enquanto os espera para o abraço desejado. Tenhamos empatia por quem tem a coragem de nos entreter a troco de se expor para viver uma experiência única. Hoje é a grande final. Até já".

