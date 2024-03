Em televisão, as audiências ditam o sucesso de um programa. Perante essa lógica, é possível dizer que o 'Big Brother - Desafio Final' superou todas as expetativas. Pensado para durar cerca de um mês e meio, o reality show foi iniciado a 7 de janeiro e apenas chega ao fim hoje, dia 17 de março.

Um leque de concorrentes fortes e a prestação de Cláudio Ramos prenderam os espectadores ao ecrã. As inúmeras desistências obrigaram a produção a reforçar constantemente o elenco e o público foi ditando as suas preferências.

Cláudio aceitou conciliar o 'Dois às 10' com o 'Big Brother' e recebeu sempre nota excelente de quem o viu todos os domingos - e não só. Cláudio foi também chamado para conduzir emissões especiais diárias do programa e, assim, também ajudou a TVI a recuperar a liderança das audiências que, durante muito tempo, pertenceu à SIC.

Com o fim do programa, o Fama ao Minuto escolheu destacar hoje os looks escolhidos por Cláudio Ramos para as galas do 'Desafio Final'. Ao contrário do que aconteceu nas anteriores edições que apresentou, desta vez dominaram os tons mais escuros, com particular destaque para o preto. Percorra a galeria para recordar todos os visuais, isto enquanto espera pela grande final.

