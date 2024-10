Cláudio Ramos recebeu no programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 4, Diana Lopes, Liliana Gonçalves e Márcia Soares para comentarem os mais recentes acontecimentos do 'Secret Story 8'.

Um dos temas visados foram as críticas de que Diogo Alexandre foi alvo por parte de Juliana, pelo facto de andar de boxers dentro da casa.

"Acho absurdo que se diga que o Diogo Alexandre não pode andar de boxers dentro de casa", notou o apresentador.

Para as comentadoras há um duplo critério em relação ao assunto, até porque Maycon também anda da mesma forma e não foi alvo das mesmas críticas por, supostamente, não ter tido problemas passados com as concorrentes.

Acusando os participantes que ficaram incomodados de serem "falsos moralistas", Cláudio notou: "Gostava de entrar dentro da casa destas pessoas para perceber como é que elas funcionam, é que eu ando nu dentro de minha casa todo o dia".

Veja aqui o momento completo.

Leia Também: Dupla expulsão! Dois concorrentes vão dizer adeus ao 'Secret Story'