Assinala-se esta sexta-feira, 4 de fevereiro, o Dia Mundial do Cancro e Joana Cruz não deixou a data passar em branco, tendo voltado a lembrar a batalha que superou o ano passado.

"Começo cedo este Dia Mundial do Cancro para poder assinalar a data, não só na comemoração de estar liberta da situação, como para lembrar que devemos estar sempre atentos", começou por dizer.

E alertou: "O corpo dá-nos sinais, na grande maioria das vezes. Ouve-o e não deixes também para depois os rastreios habituais".

"Se entretanto a vida propuser o desafio, por mais que possa ser um processo difícil, há sempre que olhar para as coisas boas que acontecem, mesmo nessas alturas. O sorriso vai ser sempre a melhor ferramenta para nos acompanhar na caminhada. E na minha, ele não me faltou. Continuo a ser muito grata a Deus, ao pessoal médico, à família, aos amigos e desconhecidos, à RFM. Porque entre tantas preces e positividade, vivi mais leve. Agradeço também a mim que não me abandonei. Temos que ser sempre as pessoas mais importantes da nossa vida para nos tratarmos com o carinho que merecemos. Muita força, ânimo e que a meta da vitória esteja próxima", rematou.

A radialista, recorde-se, foi diagnosticada com um cancro na mama no final de 2020 e submeteu-se a tratamentos de quimioterapia durante longos meses, tendo sido operada em agosto.

Todo o processo da doença foi partilhado nas redes sociais, onde se destacou e inspirou outras mulheres pela sua positividade.

Leia Também: Joana Cruz manifesta publicamente o seu apoio a Mariama Barbosa