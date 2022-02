Além de Rita Pereira, Andreia Dinis ou Liliana Campos, foram muitos os nomes conhecidos que se manifestaram nas redes sociais e mostraram o seu apoio a Mariama Barbosa.

A apresentadora foi diagnosticada com um tumor maligno no estômago e desde que tornou esta batalha pública, foram várias as mensagens que recebeu.

Joana Cruz, por exemplo, também fez questão de recorrer às stories da sua página de Instagram para deixar uma mensagem de apoio.

