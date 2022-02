Mariama revelou hoje, 1 de janeiro, através da sua conta de Instagram, que lhe foi diagnosticado um tumor maligno no estômago, contra o qual já está a lutar. Assim que foi feita a revelação foram muitas as figuras públicas, amigas da comentadora, a deixarem-lhe palavras de apoio e carinho.

Destacamos aqui Rita Pereira. Nas histórias da sua conta de Instagram, a atriz deixou a seguinte mensagem:

"A Mariama sempre foi uma pessoa que me fez sentir bem, sentir especial, aumentou a minha autoestima, ajudou-me a acreditar mais em mim. Sempre me passou a melhor energia do mundo. Sempre me fez sorrir, dançar. Estar ao seu lado é saber que vamos sorrir. É uma mulher inspiração. Fugiu de uma guerra, criou um miúdo lindo, lutou pelo seu lugar profissional e é aquela pessoa que queremos sempre por perto", começa por dizer.

"Gosto tanto dela. A Mariama está perante uma nova batalha que sei que vai vencer, mas a nossa energia positiva nestas alturas faz toda a diferença. Estou aqui Mariama. Muita força minha diva!", completa.

Mensagem deixada por Rita Pereira dirigida a Mariama© Instagram - Rita Pereira

Leia Também: Mariama Barbosa diagnosticada com "tumor maligno no estômago"