Vera Viel, mulher de Rodrigo Faro, revelou que foi diagnosticada com "um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno na coxa esquerda".

Numa publicação que fez nas redes sociais, explicou ainda que esta sexta-feira, dia 11 de outubro, vai submeter-se a uma cirurgia para "retirar" o tumor. "E depois seguiremos com o tratamento", acrescentou.

A operação vai ser realizada na véspera do aniversário de Vera Viel, que vai completar 49 anos no sábado, dia 12 de outubro.

Após a partilha pública da mulher, Rodrigo Faro deixou uma mensagem na sua página de Instagram. "Vou estar ao teu lado em cada segundo, a segurar a tua mão e a cuidar da nossa família!!! Vamos vencer esta batalha juntos com a graça de Deus", escreveu o apresentador ao lado do comunicado da mulher onde fala do diagnóstico.