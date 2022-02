Liliana Campos não ficou indiferente à revelação feita esta semana por Mariama Barbosa. A apresentadora e comentadora da SIC Caras luta contra um cancro, depois de lhe ter sido diagnosticado um tumor maligno no estômago.

Na sua conta de Instagram, Liliana deixou a seguinte mensagem:

"Não preciso de ser eu a descrever a personalidade da Mariama. Todos sabemos o furacão que tem dentro de si, a força da natureza que é. Todos conhecemos a sua loucura saudável.

Além de tudo isto, a Mariama é uma mulher muito sensível, que gosta de ser mimada e que gostemos dela. Mais do que nunca, a Mariama precisa do nosso carinho. Precisa de continuar envolvida nesta onda de amor, para ganhar ainda mais força que a ajude a vencer as duras batalhas que tem pela frente.

Juntem as vossas orações às nossas. Como mulher de fé, a Mariama vai sentir que estamos a fazer as duas únicas coisas que neste momento podemos fazer por ela - rezar , e sorrir sempre que nos lembrar-nos das suas brincadeiras e gargalhadas, e das suas famosas expressões muito #feché que lhe ficam #paupaupau, porque a verdade é que #sóoamorinteressa e a Mariama precisa do amor de todos nós".

