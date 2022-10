Rita Patrocínio deixou que a nostalgia tomasse conta do seu coração esta terça-feira, 4 de outubro, ao comparar fotografias antigas da filha com imagens atuais.

"Aiii passa a correr… um dia não seguram a cabeça, outro dia já tem cabelo e vontade própria", brincou a namorada de Tiago Teotónio Pereira ao enaltecer o quanto cresceu a filha, Camila, no último ano.

A bebé, fruto da relação do ator com a irmã de Carolina Patrocínio, surge nas fotografias antigas com apenas três meses e nas mais recentes depois de em setembro deste ano ter completado um ano de vida.

Veja na galeria os registos a que se refere Rita Patrocínio.

