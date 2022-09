Rita Patrocínio deixou os seguidores do Instagram rendidos à sua excelente forma física ao partilhar esta quinta-feira um conjunto de fotografias na quais posa em lingerie.

"A beleza começa no momento em que decides decide ser tu mesmo", declarou a namorada de Tiago Teotónio Pereira ao tornar públicas as imagens, captadas no âmbito de uma campanha publicitária para a marca Intimissimi.

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira, recorde-se, são pais de uma menina, Camila, de um ano.

