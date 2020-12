É véspera de Natal e as televisões generalistas prepararam formatos façam companhia aos espectadores num ano em que a quadra festiva é vivida com mais desânimo devido à atual situação pandémica.

A realidade do novo coronavírus obrigou a mudanças de última hora nos estúdios da RTP. O canal público tinha tudo preparado para uma festa de Natal em direto, mas o diagnóstico positivo de Tânia Ribas de Oliveira levou a que a emissão fosse cancelada.

No período da manhã, a estação emitiu um programa gravado da 'Praça da Alegria'. No período da tarde será um concerto de André Rieu a fazer companhia aos telespectadores.

A SIC e a TVI estiveram no ar com os habituais programas da manhã, hoje com emissões gravadas.

Na parte da tarde, a estação de Paço de Arcos vai transmitir três filmes de Natal, dois deles de animação. Depois do 'Jornal da Noite', a sessão de cinema continua até de madrugada.

Já na TVI, Cristina Ferreira prepara-se para entrar na casa dos portugueses com 'Natal em Família', um programa especial que conta com a presença de várias caras conhecidas do canal de Queluz. Segue-se uma transmissão do 'Big Brother' e o 'Jornal das 8'.

Depois do noticiário, é emitido mais um episódio da novela 'Bem Me Quer' e logo de seguida Teresa Guilherme liga-se à casa do 'Big Brother' para viver a ceia de Natal com os concorrentes. A TVI fecha a programação com a transmissão da Missa do Galo.

