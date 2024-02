Taylor Swift tomou uma atitude e fez com que Kanye West perdesse os lugares que queria comprar na zona VIP do Allegiant Stadium para assistir à final do Super Bowl, revela Brandon Marshall, antiga estrela da NFL, noticia o Daily Mail.

Segundo o próprio, o rapper tinha planos de assistir à partida e, desta forma, roubar as atenções de que a cantora é geralmente alvo nos jogos (devido ao seu relacionamento amoroso com o jogador Travis Kelce).

É referido que Kanye - que mudou o seu nome para Ye - comprou os lugares à frente da zona VIP onde a artista se sentou. Assim, o seu objetivo era que cada vez que as câmara focassem em Taylor, acabassem por reparar nele.

Contudo, os seus planos não deram certo uma vez que Taylor "fez uma chamada" que levou a que o rapper fosse banido do estádio.

