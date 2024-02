A cantora publicou um vídeo no TikTok onde podemos ver os pais sentados no meio do estabelecimento noturno.

Taylor Swift e Travis Kelce continuaram os festejos depois de deixarem o Allegiant Stadium, em Las Vegas, onde decorreu o Super Bowl, no domingo. O casal deslocou-se para uma discoteca onde muitos festejaram a vitória dos Kansas City Chiefs. E a cantora acabou por levar os pais para a festa. No TikTok, Taylor Swift publicou um vídeo em que mostra a discoteca cheia a celebrar e depois os pais sentados no meio das pessoas. "É uma festa de amigos e família, disseram eles", escreveu ao mostrar Travis Kelce e o ambiente na discoteca. "Traz os teus pais, disseram eles", acrescentou quando mostrou Scott e Andrea Swift. Na legenda, a cantora disse ainda: "Ir acidentalmente a uma discoteca com os teus pais é algo que todos deviam experimentar pelo menos uma vez na vida". Veja o vídeo na galeria.