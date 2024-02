Taylor Swift correu para os braços do namorado, Travis Kelce, assim que se deu o 'apito' final no Super Bowl 2024. A cantora festejou em campo com o jogador que, juntamente com a sua equipa, os Kansas City Chiefs, sagrou-se campeão.

No entanto, a comemoração da grande vitória não acabou quando saíram do local. O casal esteve presente numa festa que aconteceu depois do jogo.

Mais uma vez, muito apaixonados, Taylor Swift e Travis Kelce não deixaram de protagonizar carinhosos momentos e até se ouviu 'Love Story' e 'You Belong With Me', temas da cantora.

Veja algumas imagens:

