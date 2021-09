Tatiana Boa Nova revelou ao responder a questões colocadas pelos seus seguidores do Instagram que fez uma cirurgia estética da qual se arrepende.

Questionada se já havia feito algum procedimento estético, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' confessou: "Fiz uma redução mamária em 2014 da qual me arrependo muito".

Curiosos, os fãs quiseram saber o que motivou o arrependimento da empresária.

"Tenho saudades dos meus seios sem cicatrizes e maiores. Parece que me falta algo que me pertence. E na altura só queria reduzir. No entanto, vivo bem como estou e ainda não tive necessidade de aumentar", esclareceu.

Tatiana é casada com Rúben Boa Nova, vencedor da terceira edição da 'Casa dos Segredos'. O casal têm um filho em comum, Lourenço, que nasceu em 2018.

