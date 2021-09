Carlos Samora usou nas últimas horas a sua conta oficial de Facebook para fazer uma nova atualização sobre o estado de saúde do primo Rogério Samora.

"Mais um dia e já lá vão 52. O telefonema do hospital não trouxe nada de novo, mas nós continuamos a acreditar na recuperação do Rogério", garante o primo do ator.

Rogério Samora continua com "prognóstico reservado e a inspirar cuidados" depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor Amor'.

"O Rodrigo está à tua espera para o 'concerto' que está prometido", pode ainda ler-se na publicação, onde é lembrada uma fotografia do rosto das novelas portuguesas a tocar guitarra.

Por fim, Carlos Samora reforça o apelo no que respeita às notícias que dão conta de que a família de Rogério estaria "em guerra". Publicações recentes afirmam que o ator estaria de costas voltadas com o irmão antes de ser internado. Factos que foram desmentidos prontamente.

"Mais uma vez a família pede que respeitem o Rogério enquanto ele estiver a 'descansar'. Amanhã será outro dia", afirma.

