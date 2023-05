Tatiana Boa Nova partilhou recentemente um desabafo através do qual assumiu estar a viver uma fase delicada por não se sentir bem física e psicologicamente.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' e 'Big Brother' viu as suas palavras ganharem destaque na imprensa, dando origem a vários comentários maldosos e feitos em tom de crítica.

Indignada com as mensagens de quem a mandou ir trabalhar ou acusou de estar a tentar angariar dinheiro dos fãs para umas novas férias, a esposa de Rúben Boa Nova reagiu:

"Ninguém tem nada a ver se trabalho ou não. A realidade é que trabalho e que tenho uma loja de roupa, mas mesmo que não trabalhasse eu não pedi a nenhuma dessas pessoas que está ali a fazer aquele tipo de comentários para me pagarem conta nenhuma. As minhas contas são pagas ao fim do mês e não é com o dinheiro destas pessoas que comentam a mandar-me trabalhar".

"Se eu não trabalho, acho que vocês também não. Se tivessem muito trabalho ou muita coisa para fazer não perdiam tempo a fazer esse tipo de comentários. Portanto, aconselho essas pessoas a cuidarem do vosso trabalho, dos vossos maridos, se é que os vossos maridos vos aturam porque é complicado aturar pessoas assim, dos vossos filhos", continuou, apelando a que os haters "cuidem das suas vidas".

Por fim, Tatiana fez questão de realçar uma mensagem importante sobre a saúde mental: "A ansiedade não tem a ver com falta de trabalho, não tem a ver com falta de dinheiro, a ansiedade vem daqui [disse apontando para a cabeça]".

Veja o vídeo destas declarações na galeria.

Leia Também: Tatiana Boa Nova confessa viver momento delicado: "Não me sinto bem"