Tatiana Boa Nova aceitou responder a questões colocadas pelos seus seguidores do Instagram e foi entre uma destas perguntas e respostas que ficámos a saber que tem vivido uma fase particularmente delicada devido a problemas de ansiedade.

"Como te sentes mental e fisicamente?", quis saber uma fã.

"Não me sinto bem nem de uma coisa, nem de outra. As férias passadas após o ‘Big Brother’, a cirurgia, mexeu muito com o meu psicológico. A nível físico sinto falta de fazer exercício, que neste momento não posso por causa da cirurgia [estética aos seios]… Por isso não estou bem nem de uma coisa, nem de outra", assumiu a esposa de Rúben Boa Nova.

Questionada sobre a razão pela qual as férias na Tailândia lhe causaram problemas psicológicos, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' e 'Big Brother' explicou:

"Não digo que me fizeram mal, porque conheci sítios incríveis, lindos e fui com as melhores pessoas. Mas não escolhemos quando é que a ansiedade bate à porta. O meu pânico de voar piorou porque a viagem é muito longa, apanhei turbulência num voo Dubai – Bangkok e desde aí nunca mais fiquei melhor. A cada voo que apanhava chorava e piorava, mesmo sendo voos super tranquilos. Andar de barco para lá e para cá também não ajudou. Saber que em 2004 houve um tsunami naquela zona que matou tantas pessoas mexeu muito comigo. Isso tudo junto fez com que infelizmente eu não aproveitasse a Tailândia ao máximo por não me sentir segura. Tinha medo de tudo. E não queria sentir aquilo, mas sentia. Porque a ansiedade é assim".

Ainda sobre a sua saúde mental, Tatiana explicou que opta por não tomar medicação. "Não tomo nada. Não quero tomar e mesmo que me receitem não vou tomar", afirmou.

"De vez enquanto em SOS, num ataque de pânico, tudo bem. Mas eu em tempos experimentei tomar medicação para a ansiedade todos os dias e não me dei bem com ela. Não quero depender de medicação para ficar bem, prefiro falar com uma psicóloga que me ajude a tentar outra opção. Obviamente, não condeno quem toma medicação, há pessoas que se dão bem e melhoram. Mas não quero isso para mim. Quero fazer de tudo para que consiga melhorar sem medicação", completou.

Leia Também: Tatiana Boa Nova sobre recuperação após cirurgia. "Nervosa, com medo"