Tatiana Boa Nova teve alta e rumou a casa um dia depois de ter feito uma cirurgia estética aos seios. Porém, o processo de recuperação não está a ser fácil para a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' e 'Big Brother'.

"A panicar, como sempre, por causa da minha ansiedade. Não é que sejam só as dores, mas a minha ansiedade está... Socorro", começou por dizer num vídeo partilhado com os seguidores do Instagram.

A jovem sofre de ansiedade e tem pavor de cirurgias, o que quase a fez desistir da mastopexia de aumento.

"Sinto-me muito ansiosa, muito nervosa, com medo, acho que me sentia muito mais segura no hospital. Mas pronto, tenho de recuperar em casa", acrescentou.

Rúben Boa Nova tem sido o grande apoio da mulher neste momento delicado, tal como o próprio fez questão de referir. "A tratar da minha menina. Alguém que lhe diga que vai correr tudo bem", disse o barbeiro num vídeo em que surge junto da esposa.

