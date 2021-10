Esta quinta-feira, dia 28, Gustavo Santos vai ser convidado do programa 'Goucha', das tardes da TVI.

Um ano depois de ter dado uma entrevista intimista a Manuel Luís Goucha para o 'Conta-me', na qual se mostrava apaixonado pela ex-mulher, Sofia Lima, e afirmava não querer ter contacto com as redes sociais, o autor volta a estar à conversa com o apresentador para falar da separação e do regresso às plataformas digitais.

"Tanta coisa mudou. Fiquem para ver", disse num vídeo que promove a conversa, publicado por Manuel Luís Goucha.

Recorde-se que Gustavo Santos e Sofia Lima são pais de dois meninos. A separação deu-se em abril e quatro meses depois o antigo apresentador de 'Querido, Mudei a Casa' assumiu ter um novo amor.

