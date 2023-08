Tânia Ribas de Oliveira está de férias e usou as redes sociais para falar sobre o verão, a tranquilidade que esta estação lhe traz e a possibilidade de poder aproveitar cada momento.

"Eles é bolas de futebol, ou de ténis. Ou pranchas: de surf, de skimming, de bodyboard. Ou, em não havendo, mar, areia, mergulhos e corridas. 'Tomás! Pedro! Agora és tu! Olha isso isso é batota, desculpa lá!' E entre o que dizem e o que que correm, para trás e para diante, tudo se resolve", começou por escrever a apresentadora da RTP, na legenda de uma fotografia na qual se pode ver um dos seus filhos a jogar à bola ao pôr do sol na praia.

"O verão… a estação de todos os tempos. De ter tempo para o tempo passar lá no tempo dele. Por mim, passava assim horas a ver e a ouvir crianças a ser felizes, ondas a rebentar na areia, vozes que não conheço e tento adivinhar as vidas, o sol a desaparecer no horizonte em tons laranja. Era só isto, dia após dia, até voltarmos aos dias corridos dos horários certos. E, enquanto esses dias não chegam, fazemos das horas o que bem entendermos sem pensar muito. O Verão, 'Como se em tudo aflorasse eternidade', escreveu Sophia de Mello Breyner. Como sempre, bem", concluiu.

