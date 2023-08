Tânia Ribas de Oliveira não ficou indiferente à destruição do Teima, um turismo rural em São Teotónio que foi devastado por um incêndio que deflagrou na tarde de sábado no concelho de Odemira, distrito de Beja.

"Passei o meu aniversário com o João e os nossos filhos aqui em 2017. Fiz anos no dia do incêndio de Pedrógão. Seis anos depois, ardeu o Teima. Um turismo rural lindo junto à Zambujeira do Mar. O nosso quarto era este, da direita. Uma tragédia, esta, dos incêndios. Todos os anos. Muita força para quem combate as chamas e para quem luta para não perder o que tem", notou a apresentadora da RTP na sua página de Instagram.



© Instagram - Tânia Ribas de Oliveira