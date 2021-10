Tânia Ribas de Oliveira usa as redes sociais para partilhar os vários projetos profissionais, mas também tem vindo a destacar alguns momentos mais pessoais.

Ainda esta quarta-feira, a apresentadora da RTP1 fez questão de partilhar com os fãs um carinhoso momento vivido junto de uma familiar próxima.

"A minha tia Gilda é irmã do meu avôzinho e as parecenças físicas são evidentes. Tem o mesmo olhar, o mesmo sorriso, os mesmos movimentos, a mesma doçura. Sendo irmã do meu avô, tratava a minha avó por mana. Cuidemos dos nossos queridos. Hoje abracei a minha tia-avó Gilda e abracei os meus avós nesse abraço", escreveu na legenda de uma fotografia de ambas, onde Tânia Ribas de Oliveira aparece sem maquilhagem.

