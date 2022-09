Sylvester Stallone e Jennifer Flavin desistiram do divórcio, avança a revista People.

Uma fonte revelou à publicação que o casal reconciliou-se. Para além disso, um representante do ator de ‘Rocky’ declarou ao Page Six:

“Eles decidiram encontrar-se novamente em casa, onde falaram e conseguiram resolver as suas diferenças. Ambos estão extremamente felizes”.

As notícias da reconciliação chegam dias depois de documentos do tribunal revelarem que ambos os membros do casal queriam resolver a separação por acordo amigável em nome do bem da família.

Recorde-se que Sylvester e Jennifer casaram em maio de 1997. Em comum têm três filhas: Scarlet, de 20 anos, Sistine, de 24, e Sophia, de 26.

