Sylvester Stallone e Jennifer Flavin não tinham um acordo pré-nupcial quando casaram há 25 anos.

Documentos do processo de divórcio em tribunal a que o TMZ teve acesso mostram precisamente esta informação.

Ainda segundo a revista People, o ex-casal já terá resolvido a maior parte das questões relativas à separação e está confiante de que chegará a um acordo amigável.

"As partes concordam que é do interesse de cada um individualmente, e mais importante, coletivamente, enquanto uma família, resolver todas as questões relacionadas com a dissolução do seu casamento de maneira digna, amigável e privada fora dos tribunais”, lê-se em documentos relativos à separação.

Recorde-se que terá sido Jennifer a pedir o divórcio. A ex-mulher de Stallone acusa o ator de ter retirado “bens financeiros” que pertenciam ao casal sem o seu conhecimento.

Leia Também: Divórcio. Sylvester Stallone nega acusações de ex-mulher