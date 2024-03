Hoje destacamos na rubrica 'Look da Semana', do Fama ao Minuto, os visuais que Sydney Sweeney e Kim Kardashian usaram na Semana da Moda de Paris. Isto porque não deixaram de lado as tendência e não passaram despercebidas.

Enquanto a atriz - que assistiu ao desfile da Miu Miu - escolheu uma tendência atual, os calções mini, Kim Kardashian destacou-se com a etiqueta à mostra na apresentação da nova coleção da Balenciaga. De referir que alguns dos looks do desfile da marca tinham etiquetas, tendo sido uma tendência da Balenciaga.

Veja ambas as escolhas na galeria e escolha o seu look preferido.

