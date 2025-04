Sydney Sweeney não passou despercebida com o visual que usou na CinemaCon, em Las Vegas, onde esteve a promover o novo filme, 'The Housemaid', que se trata de uma adaptação do romance de suspense psicológico best-seller de Freida McFadden.

De acordo com o Deadline, a atriz não vai apenas protagonizar o filme, mas também tem um papel de produtora executiva com a colega de elenco Amanda Seyfried.

No evento de promoção, Sydney Sweeney escolheu um visual composto por um conjunto da Wiederhoeft Primavera 2025, que se tratava de um top sem alças de cetim e saia midi com um cinto a combinar, ambas as peças em tons de prata. Segundo a People, as peças são vendidas por 4.500 dólares e 2.300 dólares, respetivamente, no site Moda Operandi.

