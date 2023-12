Sydney Sweeney, de 26 anos, esteve no 'The Tonight Show', apresentado por Jimmy Fallon, esta terça-feira, dia 12 de dezembro, e tornou-se no centro das atenções ao optar por usar um justo e elegante vestido vermelho.

A atriz elegeu para esta ocasião uma peça com um corpete e ombreiras, mangas curtas, corte assimétrico em V e uma enorme flor à frente, também em vermelho.

Para completar, Sydney optou por sapatos de salto fino da mesma cor, batom vermelho e uma bolsa da Balmain, em crocodilo.

Sydney Sweeney© Getty Images

