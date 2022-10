Flávio Furtado, comentador residente do 'Big Brother', esteve ausente na última gala mas a sua cadeira não ficou vazia. Susana Dias Ramos sentou-se no lugar do comentador para, ao lado de Marta Gil, opinar sobre os diversos acontecimentos da noite.

Nas redes sociais, muitos foram os que se mostraram satisfeitos com a prestação da psicóloga, que já é um rosto conhecido nos 'Diários' e nos 'Extras' deste programa.

"Gostei, olha que duas, sem papas na língua", "é uma lufada de inteligência nesse programa" e "quando a vi fiquei radiante" são apenas alguns dos elogios deixados na publicação, feita pelo programa, onde é assinalada a presença de Susana.

