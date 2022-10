A gala do último domingo, dia 16 de outubro, do 'Big Brother' ficou marcada pela expulsão de Cátia Basílio, pela desistência de Rúben da Cruz e, também, pela entrada de novas concorrentes.

A noite começou, precisamente, pela decisão de Rúben, que optou por desistir para voltar, de novo, para perto do filho. Os colegas, em lágrimas, mostraram-se insatisfeitos com a saída, mas já não puderam despedir-se do DJ, que apenas lhes deixou umas palavras à chegada ao estúdio, onde era esperado por Cristina Ferreira.

Pouco depois, para o lugar deixado vago por Rúben, entrou Sónia Pinho. Tem 44 anos, vem de Peniche, é operária fabril e assume ser "impulsiva e frontal", características que promete mostrar, já em breve, dentro do jogo.

Como se a entrada de uma nova concorrente não bastasse, entrou uma outra para lhe fazer companhia nesta 'aterragem' à 'casa mais vigiada do país'. Bárbara Parada, de 21 anos, viajou de Vila Nova de Gaia até à Venda do Pinheiro, com a vontade de por lá permanecer durante as próximas semanas. A jovem está a tirar um curso de desporto e é conhecida na rede social Tik Tok, onde tem mais de 50 mil seguidores.

Os concorrentes também foram sancionados nesta gala. Foram mostradas imagens de alguns dos moradores a receberem códigos vindos do exterior, enviados pela família e amigos através das roupas. Como forma de castigo, todos ficaram proibidos de receber mais peças até ao final do programa.

Foi também a vez de Patrícia Silva relatar a sua 'curva da vida'. A concorrente revelou ter sofrido bullying num colégio de freiras, onde esteve por ordem do pai. Falou ainda sobre as relações amorosas que teve, até mesmo da que lhe deu a sua filha, Jéssica, que também se encontra no 'Big Brother'.

Rúben Boa Nova e Joana Schreyer venceram, de forma implacável, a prova do líder. Com o título mais desejado da casa a poder, apenas, ser para um deles, o companheiro de Tatiana decidiu entregá-lo à sua dupla, que em lágrimas se mostrou agradecida.

E já perto do fim, Cátia Basílio acabou expulsa. A concorrente de Cascais disputou a saída com Frederica Lima e apenas dois pontos percentuais as separaram: Cátia recebeu 51% da votação do público, já Frederica ficou com 49%.

A gala terminou com um novo grupo de nomeados. Catarina Severiano, Frederica Lima, Diogo Marques, Patrícia Silva e Miro Vemba estão assim em risco de serem expulsos já no próximo domingo, dia 23 de outubro.

