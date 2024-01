Susana Dias Ramos tem um hábito com o filho em que tiram uma fotografia todos os dias de manhã, quando vai deixar o menino à escola. "Tenho centenas [de fotos]", partilhou numa publicação que fez no Instagram, onde fala deste "ritual".

Após a partilha, foram várias as mensagens que recebeu na caixa de comentários, mas houve uma que não passou despercebida e que mereceu uma reação por parte da psicóloga.

"A Susana critica tudo, é uma mal disposta com a vida, critica as casas de banho mistas, as identidades de géneros, não se preocupa com a identidade de gênero do seu filho? Cara de menina, rabo de cavalo de menina, cabelo comprido de menina e muitas mais coisas que não vemos. Será não está a incutir-lhe hábitos de menina?", comentou uma seguidora.

"Não teria como lhe responder sem ser profundamente desagradável! Por isso vou remeter-me ao silêncio pois não tenho por hábito discutir com idiotas! Assim, vou deixar aqui o seu comentário porque deduzo que tenha muito orgulho do que escreveu! Eu sinto vergonha… por si! Que pelo que vi é Mãe! Há coisas que realmente não se entendem", reagiu Susana Dias Ramos.



© Instagram_susanadiasramos

Leia Também: Ryan Gosling reage a Gerwig e Margot não terem sido nomeadas aos Óscares