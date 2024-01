A lista dos nomeados aos Óscares surpreendeu com duas ausências inesperadas. Apesar de o filme 'Barbie' ter recebido oito nomeações, a diretora Greta Gerwig, e a atriz principal, Margot Robbie, não foram nomeadas nas suas respetivas categorias, o que provocou indignação não só de muitos internautas, como também de estrelas do próprio elenco.

Ryan Gosling, que dá vida ao Ken, foi nomeado ao Óscar de Melhor Ator Secundário e, apesar de ter agradecido a nomeação, não escondeu o descontentamento por Margot e Greta não terem recebido a distinção.

"Estou extremamente honrado por ter sido indicado por colegas tão notáveis num ano de tantos filmes excelentes. E nunca pensei que diria isto, mas também estou incrivelmente honrado e orgulhoso por retratar um boneco plástico chamado Ken", começou por escrever Gosling num comunicado.

"Mas não existe Ken sem a Barbie, e não existe filme da 'Barbie' sem Greta Gerwig e Margot Robbie, as duas pessoas mais responsáveis ​​por este filme histórico e mundialmente celebrado. Nenhum reconhecimento seria possível para qualquer pessoa no filme sem o seu talento, coragem e genialidade. Dizer que estou desapontado por elas não terem sido indicadas nas suas respetivas categorias seria um eufemismo", continuou.

"Contra todas as probabilidades, com apenas um par de bonecos sem alma elas fizeram-nos rir, partiram os nossos corações, impulsionaram a cultura e fizeram história. O seu trabalho deve ser reconhecido junto com outros indicados muito merecedores", disse ainda.

"Dito isto, estou muito feliz pela America Ferrera e pelos outros artistas incríveis que contribuíram com os seus talentos para tornar este filme tão inovador", concluiu.

