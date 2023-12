'I'm Just Ken' é um dos temas do ano e acaba de ganhar uma versão natalícia.

Ryan Gosling, o ator que dá vida a Ken em 'Barbie', e Mark Ronson, músico e produtor que participou na banda sonora do filme, juntaram-se para oferecerem aos fãs desta produção uma prenda nesta altura tão especial do ano.

No vídeo, que poderá ver mais abaixo, Ryan Gosling põe os óculos de sol antes de voltar a dar vida ao companheiro da boneca mais famosa do mundo. Esta versão de 'I'm Just Ken' é mais tranquila do que a original e conta com uma pequena orquestra.

"Merry Christmas, Barbie" ["feliz Natal, Barbie"], diz ainda Ryan Gosling, concluindo desta forma o vídeo de aproximadamente cinco minutos.

Vale lembrar que o sucesso em torno da canção foi tanto que esse momento é mesmo considerado um dos pontos altos do filme 'Barbie', estreado este ano, no passado mês de julho.

'I'm Just Ken' é até apontada pela revista de música Billboard como uma das potenciais vencedoras do Óscar de Melhor Música Original. Pelo galardão, Ryan Gosling compete com Billie Eilish, que com o tema 'What Was I Made For?', também da banda sonora deste filme, está igualmente nomeada.

Ouça abaixo a versão natalícia de 'I'm Just Ken'.

