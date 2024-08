O ator Glen Powell reagiu na terça-feira, em tom de brincadeira, a uma comparação com Ryan Gosling feita por um produtor de Hollywood. O ator, que recentemente esteve nos cinemas com 'Todos Menos Tu', deixou um elogio a Gosling com uma referência ao filme 'Barbie'.

"Glen Powell é definitivamente uma estrela de cinema promissora no sentido em que as audiências vão agora ao cinema para vê-lo", disse um produtor não identificado, depois de 'Twisters', filme em que o ator é protagonista, ter excedido as expectativas de bilheteira.

"Ao contrário de atores como Ryan Gosling, que tem um público quase exclusivamente feminino, Glen atrai tanto mulheres, como homens", acrescentou o mesmo executivo, comentando os rumores de que Powell vai fazer parte do elenco da adaptação do filme 'The Running Man', de Stephen King.

Powell utilizou a sua conta na plataforma X para responder à comparação - e com muita classe. "Gosling is a legend. I’m just Glen" ("Gosling é uma lenda. Eu sou só o Glen"), escreveu na publicação, fazendo referência ao filme 'Barbie'.

