Glen Powell dedicou uma carinhosa mensagem à irmã, Leslie Powell, e ao marido da mesma, Thomas Gillespie.

"Leslie e Thomas, vocês superaram todas as adversidades. Vocês encontraram a bondade, encontraram a alegria e, mais importante, encontraram-se um ao outro. Não podia estar mais feliz por vocês", disse junto de fotografias do casamento.

Veja na publicação abaixo:

De recordar que Sydney Sweeney também esteve presente no casamento da irmã de Glen Powell, levando a que os rumores de romance entre a atriz e o também protagonista do filme 'Todos Menos Tu' voltassem a surgir. No entanto, foi relatado que Sydney é "muito amiga" da família de Glen Powell.

