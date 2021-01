Neste novo ano, começou uma nova emissão do 'Big Brother' que juntou concorrentes de várias edições anteriores, incluindo da 'Casa dos Segredos'. Um programa apresentado por Teresa Guilherme e Cláudio Ramos e que conta com alguns dos comentadores das duas últimas edições.

Um dos nomes que continua a ser escolhido para comentar a casa mais vigiada do país é a especialista em Sexualidade Clínica e Terapia de Casal, Susana Dias Ramos.

Esta é a terceira edição consecutiva com a psicóloga, que continua nos diários do reality show da TVI.

Momento que fez questão de destacar na sua página de Instagram.

Recorde-se que nesta nova emissão regressou a comentadora Liliana Aguiar, que fez parte do 'Big Brother 2020', e conta também com uma estreia no leque de comentadores: o modelo Luís Borges. Leia Também: Luís Borges é o novo comentador de 'Big Brother - Duplo Impacto'

Leia Também: Susana Dias Ramos é ou não psicóloga? Comentadora faz esclarecimento