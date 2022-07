Depois de Ágata, também Susana Dias Ramos viu o seu nome envolvido numa fraude na qual são vendidos produtos alegadamente usados pelas figuras públicas para emagrecer.

"Muito pior que usarem a minha imagem para vender um produto que eu não tenho a mínima ideia qual seja, é alterarem a minha história para vos levar a comprar esta mistela que provavelmente não serve para nada a não ser para vos fazer gastar dinheiro", lamenta a psicóloga e comentadora do 'Big Brother'.

A marca em questão deturpou a história que envolve a perda de peso de Susana, levando-a a esclarecer de que forma emagreceu e alcançou os objetivos a que se propôs.

"A saber: não perdi 27 quilos mas sim 15; não tomei nada para emagrecer, fui acompanhada por uma equipa de nutrição clínica maravilhosa no Hospital dos Lusíadas e pela doutora Adriana Relvas. O milagre foi as muitas vezes que me alimentei a alface e água para atingir o que pretendia alcançar! Detesto maçãs, por isso, nunca as comi; não me arrastei pelas ruas da amargura por meia dúzia de quilos a mais e nunca pensei que ia acabar sozinha com sete gatos porque graças a Deus tenho uma família maravilhosa e amigos impagáveis", destacou, mostrando-se insatisfeita com o que chama de "palhaçada" criada com o objetivo de "levar pessoas a empatarem dinheiro em algo que não passa de uma grande aldrabice".

