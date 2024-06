Aos 42 anos, Rita Pereira prepara-se para ser mãe pela segunda vez. A novidade foi dada pela atriz e pelo companheiro, Guillaume Lalung, através de uma original partilha nas redes sociais.

Trata-se de um vídeo no qual o casal treina o filho mais velho, Lonô, de quatro anos, para as tarefas relacionadas com os cuidados de um bebé.

"É isso mesmo, vem aí mais um Pereira Lalung", notou na legenda do original vídeo.

Poderá vê-lo na galeria.

