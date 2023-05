Bárbara Bandeira mostrou-se arrasadora na sua mais recente aparição pública. A jovem cantora portuguesa prendeu todas as atenções ao exibir em Madrid um look arrojado da nova coleção da colaboração Mugler H&M.

Saia curta, blazer e os acessórios certos valeram-lhe um visual sensual e arrojado.

Ao partilhar no Instagram as imagens que mostram o look completo, Bárbara recebeu os mais rasgados elogios.

Ora veja:

