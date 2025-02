Olivia Culpo escolheu um visual que não a deixou passar despercebida no Super Bowl, no domingo, no Caesars Superdome.

A atriz e modelo, de 32 anos, esteve no evento desportivo com um blazer preto com uma camisola da mesma cor por baixo e o que parecia ser uns calções justos.

Para completar o visual, escolheu uns collants no mesmo tom e uns sapatos de salto alto Saint Laurent, segundo o Daily Mail, com a ponta em dourado.

