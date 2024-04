Suki Waterhouse atuou no Coachella, no dia 12 de abril, e surpreendeu tudo e todos ao revelar no palco o sexo do bebé que nasceu recentemente.

A artista foi mãe pela primeira vez no mês passado, fruto da relação com Robert Pattinson, e contou que é uma menina. O momento ficou gravado e não tardou a chegar às redes sociais.

"Não sei se todos sabem, mas tive recentemente grandes mudanças na minha vida", disse à plateia. "Amo mulheres incríveis", afirmou. "E tive muita sorte de ter a minha própria incrível menina e conhecer o amor da minha vida", acrescentou.

De referir ainda que o ator de 'Crepúsculo' também esteve no Coachella a apoiar Suki Waterhouse.

Leia Também: Suki Waterhouse mostra corpo no pós-parto: "Estou orgulhosa"