Jennifer Lawrence e Robert Pattinson estiveram à conversa com a imprensa na 78.ª edição do Festival de Cinema de Cannes e falaram sobre os filhos, no domingo, dia 18 de maio.

"Ter filhos muda tudo. Muda a tua vida inteira. É brutal e incrível", afirmou Jennifer Lawrence, de 34 anos, que tem um filho de três anos, Cy, e um bebé recém-nascido, fruto do casamento com Cooke Maroney.

Por sua vez, Robert Pattinson, de 39 anos, que é pai de uma menina, de um ano, fruto da relação com Suki Waterhouse, disse: "Acho que, da maneira mais inesperada, ter um bebé dá-te a maior dose de energia e inspiração. É um tipo diferente de energia."

Ainda ao falar da maternidade, a atriz explicou que os filhos "influenciam em cada decisão sobre se vai trabalhar, onde vai trabalhar, quando vai trabalhar". "Eles mudaram a minha vida, obviamente, para melhor. Recomendo fortemente terem filhos", partilhou também.

Concordando com as palavras da colega, Robert Pattinson acrescentou: "Desde que ela nasceu, mudou a maneira como encaro o trabalho, e sim, tornaste numa pessoa completamente diferente."