O concerto de GloRilla em Rochester, estado de Nova Iorque, Estados Unidos da América, na noite do passado domingo, dia 5 de março, acabou da pior forma.

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de uma debandada. Tudo começou quando alguns fãs suspeitaram de que haviam sido disparados tiros e de que já existiriam feridos, explica o The New York Times.

A confusão levou os fãs a ficarem com medo, levando-os a fugir do recinto. As duas mortes terão sido provocadas pelo amontoar de pessoas.

Mais tarde, as autoridades garantiram que a preocupação dos cidadãos não foi justificada, dado que não há registo de que tenham sido disparados tiros ou de que alguém tenha sido esfaqueado, o que se pensou inicialmente que teria acontecido.

Nas redes sociais, e assim que soube do sucedido, GloRilla lamentou a situação e revelou que estava a "rezar para que todos estivessem bem". Agora, ao saber que duas pessoas perderam a vida, a rapper fez novas declarações.

"Estou devastada e com o coração partido pelas trágicas mortes que aconteceram após o espetáculo de domingo. Os meus fãs significam o mundo para mim. Estou a rezar pelas famílias das vítimas e por uma rápida recuperação de todos os feridos", fez notar a artista americana, de 23 anos.

Importa acrescentar que um dos feridos está em estado crítico, enquanto que as restantes pessoas foram assistidas no hospital.

