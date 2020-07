Juliana Goode sofre de Síndrome de Cushing e tem o Steve Aoki como um dos seus maiores ídolos. Agora, guarda-lhe a melhor das memórias.

Em parceria com a organização sem fins lucrativos Kids Wish Network, o produtor musical deixou a fã de 12 anos a explodir de felicidade ao presentá-la com um kit completo de equipamento de DJing, para ajudá-la a concretizar o sonho de seguir carreira nesta área.

Steve Aoki surpreendeu a jovem por videochamada, um momento que foi partilhado pelo site TMZ.

Veja abaixo.

