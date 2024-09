A causa da morte não foi divulgada. A família publicou uma declaração na rede social Instagram na quinta-feira, na conta verificada de McQueen, a anunciar a morte com "um coração pesado" e a pedir privacidade enquanto "lembra e celebra a vida extraordinária" de McQueen.

Conhecido pelo papel de Dutch, o antagonista do filme 'The Karate Kid', de 1984, e na sequela, dois anos mais tarde, McQueen acabou por se dedicar mais às corridas do que à representação e fundou a McQueen Racing, uma empresa que cria carros, motos e acessórios personalizados.

"Já não achava a representação divertida", disse McQueen à agência de notícias Associated Press em 2005. "Por isso, decidi comprometer-me totalmente com as corridas", explicou.

McQueen correu profissionalmente durante anos, competindo nas famosas 24 Horas de Le Mans e nas 24 Horas de Daytona, antes de sofrer uma série de lesões ao volante.

O trabalho com a McQueen Racing foi concebido para preservar e continuar o legado do pai. McQueen também produziu dois documentários sobre o pai: 'I Am Steve McQueen' e 'Steve McQueen: The Man & Le Mans'.