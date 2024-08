John Aprea, ator de Hollywood conhecido por papéis como o jovem Salvarote 'Sal' Tessio em 'O Padrinho - Parte II' (de 1974), morreu aos 83 anos.

A notícia foi confirmada à People este domingo, dia 18 de agosto, pelo empresário do artista, Will Levine, tendo acrescentando que o ator morreu de causas naturais no dia 5 de agosto em sua casa, em Los Angeles, rodeado pela família.

Natural de Englewood, Nova Jersey, John Aprea era filho de imigrantes italianos e deu início à carreira de ator em Nova Iorque na década 60, antes de se mudar para Los Angeles para participar em filmes como 'Bullitt', de Steve McQueen, de 1967, 'The Grasshopper', de 1970, e 'The Stepford Wives', de 1975, relata ainda a People, cintando o IMDB.

Entre as várias interpretações que fez destaca-se também a participação em 'Full House' ('Que Família!').

