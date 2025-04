Morreu o ator Robert Trebor, que interpretou Salmoneus em 'Hercules: The Legendary Journeys' e 'Xena: Warrior Princess'. Tinha 71 anos.

De acordo com a revista People, o artista morreu no dia 11 de março, no Los Angeles Medical Center, como confirmou a mulher, Deirdre Hennings, ao The Hollywood Reporter. Sabe-se ainda que o ator tinha sido diagnosticado com leucemia em 2012.

"O talento, humor, a energia e o entusiasmo do Sr. Trebor vão fazer muita falta a todos os que o conheceram, especialmente à mulher", pode ler-se no obituário, cita a revista.

