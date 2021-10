Stacey Dash abriu o coração para falar do passado sombrio - incluindo o vício em drogas e abusos físicos - numa nova entrevista com Mehmet Oz, mais conhecido como Dr. Oz.

"Estava a tomar 18 a 20 comprimidos por dia", disse a atriz, agora com 54 anos, na entrevista que foi para o ar esta quinta-feira.

"18 a 20 Vicodin por dia, isso é caro", comentou Dr. Oz, levando Stacey Dash a responder, em lágrimas: "Sim, perdi tudo".

A atriz descreveu o vício como o "segredo mais profundo e sombrio" numa publicação no Facebook e disse a Oz que gastaria "cerca de cinco a dez mil" por mês em comprimidos.

No passado difícil de Stacey Dash está ainda uma relação abusiva, tendo namorado com uma pessoa que uma vez até a deixou com um braço partido, quando tinha cerca de 20 anos.

"Ele batia-me tanto que não consegui sair da cama durante duas semanas. Não conseguia andar - [partiu] o meu braço, amarrou-me à cama durante três dias", contou. "Uma parte de mim achava que era isso que eu merecia", desabafou.

