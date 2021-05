A grande vitória do Sporting - que tornou-se de novo campeão nacional ao fim de quase duas décadas - levou os adeptos à 'loucura'. Os corações verdes e brancos encheram-se de alegria, mas a festa não contou apenas com momentos felizes.

Com alguns adeptos em grande euforia, acabaram em confrontos com a polícia, não cumprindo as regras impostas para tentar travar a pandemia. Em Alvalade, por exemplo, o aglomerar de adeptos, muitos sem máscara e sem o devido distanciamento social, levou as autoridades a intervirem. No Marquêso episódio repetiu-se, e o resultado foram vários feridos.

Os famosos não foram exceção e muitos festejaram a vitória do clube do seu coração. No entanto, também houve muitas críticas feitas à maneira como foi celebrada a conquista.

A ansiedade de ver os leões a tornarem-se campeões começou horas antes do jogo com o Boavista. Dolores Aveiro e o companheiro, por exemplo, mostraram-se vestidos a rigor para apoiarem o Sporting. Também Joana Cruz e outros famosos equiparam-se para a noite que acabou em grande.

E assim que se ouviu 'Sporting campeão', as redes sociais 'encheram-se' de verde e branco, com muitas caras conhecidas em festa. Animação que foi transversal a todos os cantos do país, com Dolores Aveiro a cantar e a dançar na Madeira. Também Gonçalo Diniz, que está na República Dominicana, não deixou de celebrar.

Festa que continuou esta quarta-feira, com Nuno Eiró a vestir-se a rigor para apresentar o 'Esta Manhã'. Mas não foi o único. Além do adepto ferrenho Miguel Costa, muitas outras figuras públicas manifestaram-se no Instagram.

Um momento também de grandes memórias, com Jorge Gabriel a recordar o falecido pai, e Sara Norte a dedicar a vitória à irmã, Beatriz, que morreu no ano passado. Por sua vez, Anna Westerlund também lembrou no Instagram o falecido companheiro, Pedro Lima. O ator era um grande apoiante dos leões.

Mas nem todas as mensagens dos famosos foram de alegria. Muitos criticaram a forma como milhares de adeptos celebraram a vitória, uma vez que continuamos a travar a pandemia da Covid-19 e há muitas atividades que não estão a funcionar a 100% por causa da regras impostas.

Tanto Heitor Lourenço, como o namorado de Maria Botelho Moniz ou Miguel Guilherme, mostraram-se muito desagradados com as imagens que chegaram do aglomerar de pessoas. Mas não foram os únicos.

Leia Também: Festa do Sporting? "Achava que estávamos a tentar controlar uma pandemia"

Leia Também: Dolores Aveiro quer ver Ronaldo no Sporting: "Vou falar com ele"